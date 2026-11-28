Цанчжоуская акробатическая труппа продемонстрировала в шоу «Грани невозможного» в Минске лучшую программу из репертуара коллектива. Об этом сообщает БЕЛТА, пишет sb.by.
Фото БЕЛТА.
Гостями шоу в «Минск-Арене» стали две акробатические труппы из Китая. Сианьские артисты выступили с номером в жанре ручного эквилибра, а городской округ Цанчжоу представили хранители древнего акробатического искусства «чжунфань» — балансирования длинными металлическими шестами.
Искусство «чжунфань» внесено в список объектов национального нематериального культурного наследия Китая. В ходе выступления артисты в такт традиционной музыке и с использованием прыжков и поддержек передают друг другу украшенные знаменами шесты высотой пять с половиной метров.
— Мы показали нашу фирменную программу «Дракон, взмывающий над Поднебесной», которая всегда пользуется большим успехом за рубежом. Со стороны движение шестов с флагами как раз напоминает летящего дракона, — отметил артист цанчжоуской труппы Ли Ифань. — Обычному человеку сложно удержать древко даже в руке, а мы держим баланс разными частями тела, и шест никогда не касается земли. При исполнении одного из самых сложных элементов мы выстраиваемся в ряд и перебрасываем шест с головы на голову кивками назад. Это вызвало громкую реакцию у зрителей.
Участие в шоу «Грани невозможного» приняли известные спортсмены, артисты цирка, танцоры и музыкальные исполнители из пяти стран. За два дня мероприятие посетили более 10 тыс. человек. Событие носило и благотворительный характер, зрителями шоу стали в том числе воспитанники детских домов, родители и дети из домов семейного типа и люди с ограниченными возможностями.
Фото БЕЛТА.
Гостями шоу в «Минск-Арене» стали две акробатические труппы из Китая. Сианьские артисты выступили с номером в жанре ручного эквилибра, а городской округ Цанчжоу представили хранители древнего акробатического искусства «чжунфань» — балансирования длинными металлическими шестами.
Искусство «чжунфань» внесено в список объектов национального нематериального культурного наследия Китая. В ходе выступления артисты в такт традиционной музыке и с использованием прыжков и поддержек передают друг другу украшенные знаменами шесты высотой пять с половиной метров.
— Мы показали нашу фирменную программу «Дракон, взмывающий над Поднебесной», которая всегда пользуется большим успехом за рубежом. Со стороны движение шестов с флагами как раз напоминает летящего дракона, — отметил артист цанчжоуской труппы Ли Ифань. — Обычному человеку сложно удержать древко даже в руке, а мы держим баланс разными частями тела, и шест никогда не касается земли. При исполнении одного из самых сложных элементов мы выстраиваемся в ряд и перебрасываем шест с головы на голову кивками назад. Это вызвало громкую реакцию у зрителей.
Участие в шоу «Грани невозможного» приняли известные спортсмены, артисты цирка, танцоры и музыкальные исполнители из пяти стран. За два дня мероприятие посетили более 10 тыс. человек. Событие носило и благотворительный характер, зрителями шоу стали в том числе воспитанники детских домов, родители и дети из домов семейного типа и люди с ограниченными возможностями.
Трюки без страховки и звезды мирового спорта: спортивное шоу «Грани невозможного» вновь представят в Минске
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