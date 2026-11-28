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Гостями шоу в «Минск-Арене» стали две акробатические труппы из Китая. Сианьские артисты выступили с номером в жанре ручного эквилибра, а городской округ Цанчжоу представили хранители древнего акробатического искусства «чжунфань» — балансирования длинными металлическими шестами.Искусство «чжунфань» внесено в список объектов национального нематериального культурного наследия Китая. В ходе выступления артисты в такт традиционной музыке и с использованием прыжков и поддержек передают друг другу украшенные знаменами шесты высотой пять с половиной метров.— отметил. —Участие в шоу «Грани невозможного» приняли известные спортсмены, артисты цирка, танцоры и музыкальные исполнители из пяти стран. За два дня мероприятие посетили более 10 тыс. человек. Событие носило и благотворительный характер, зрителями шоу стали в том числе воспитанники детских домов, родители и дети из домов семейного типа и люди с ограниченными возможностями.