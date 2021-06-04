Летом в Могилевской области будет работать более 740 детских оздоровительных лагерей

проинформировали в центре. –Летняя оздоровительная кампания в Могилевской области стартовала 30 мая с открытия оздоровительного лагеря «Родник» государственного учреждения дополнительного образования «Областной центр творчества», работа которого в нынешнем году будет организована в пять смен вместо традиционных четырех.Средняя полная стоимость путевки на 18 дней в круглосуточном лагере составит около 470 рублей. Решением облисполкома на удешевление стоимости путевок в лагеря с круглосуточным пребыванием не менее 18 дней детям работников бюджетных организаций выделено 205 632 руб. (из расчета 75 процентов бюджета прожиточного минимума на одну путевку). На доплату до полной стоимости путевки в лагеря на оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-инвалидов, находящихся на обучении в детских интернатных учреждениях, предусмотрено более 150 000 рублей., – подчеркнули в центре.Во избежание эпидемиологических рисков работа лагерей организовывается в соответствии с Методическими рекомендациями по профилактике возникновения и распространения СОVID-19 при организации работы оздоровительных лагерей, утвержденными министерствами здравоохранения и образования, а также Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.