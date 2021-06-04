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  2. Летом в Могилевской области будет работать более 740 детских оздоровительных лагерей

Летом в Могилевской области будет работать более 740 детских оздоровительных лагерей

В течение летнего сезона в Могилевской области будет работать 743 детских оздоровительных лагеря, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.


– В области планируется организовать работу 743 лагерей –178 круглосуточных (из них 16 стационарных) и 565 дневных проинформировали в центре. – Количество стационарных лагерей в области сохраняется стабильным с 2016 года. Кроме того, в 2021-м в результате целевого использования средств, заработанных на республиканском субботнике в 2020 году, на укрепление материально-технической базы оздоровительного лагеря «Заря» булочно-кондитерской компании «Домочай» было направлено более 200 тысяч рублей, за счет которых выполнен ремонт четвертого этажа жилого корпуса лагеря, что позволило увеличить его мощность на 45 мест.

Летняя оздоровительная кампания в Могилевской области стартовала 30 мая с открытия оздоровительного лагеря «Родник» государственного учреждения дополнительного образования «Областной центр творчества», работа которого в нынешнем году будет организована в пять смен вместо традиционных четырех.

Средняя полная стоимость путевки на 18 дней в круглосуточном лагере составит около 470 рублей. Решением облисполкома на удешевление стоимости путевок в лагеря с круглосуточным пребыванием не менее 18 дней детям работников бюджетных организаций выделено 205 632 руб. (из расчета 75 процентов бюджета прожиточного минимума на одну путевку). На доплату до полной стоимости путевки в лагеря на оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-инвалидов, находящихся на обучении в детских интернатных учреждениях, предусмотрено более 150 000 рублей.

– Рациональное использование выделенного из различных источников финансирования позволяет в полном объеме удовлетворить потребность учащихся в летнем оздоровлении, – подчеркнули в центре.

Во избежание эпидемиологических рисков работа лагерей организовывается в соответствии с Методическими рекомендациями по профилактике возникновения и распространения СОVID-19 при организации работы оздоровительных лагерей, утвержденными министерствами здравоохранения и образования, а также Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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