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Летом в лагерях оздоровилось более 35 тысяч юных жителей Минска

В летний период текущего года в лагерях различных типов оздоровлено более 35 тысяч юных жителей Минска, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.


– Оздоровлено в лагерях различных типов 35 399 детей, что составило 51% от плана на сезон, в том числе в лагерях с круглосуточным пребыванием – 24 304 ребенка, с дневным пребыванием – 11 095, – проинформировали в центре. – Деятельность лагерей осуществлялась с учетом выполнения в полном объеме рекомендованных санитарно-гигиенических мероприятий. Особое внимание уделено организации питания, системному контролю за работой пищеблоков, соблюдению санитарных норм и правил, организации охраны оздоровительных лагерей и обеспечению пропускного режима.

В течение летнего периода в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием прошли оздоровление 1360 детей из числа сирот и детей, находящихся под опекой, что составило 91% от запланированного на сезон. Кроме того, 55 детей из числа сирот дошкольного возраста были направлены в оздоровительный лагерь «Юбилейный» УП «Минскзеленстрой» за счет средств бюджета столицы. Была продолжена практика оздоровления детей-инвалидов, которые направлялись в лагеря с дневным (на базе центров коррекционно-развивающего обучения) и круглосуточным пребыванием совместно с педагогами школ-интернатов. Это коснулось 605 ребят из категории детей-инвалидов, что составило 51% от запланированного.

– Организована и профинансирована за счет средств бюджета Минска и средств республиканского бюджета семейная оздоровительная смена совместно с одним из родителей для 38 детей-инвалидов с заболеванием сахарным диабетом на базе санатория «Зеленый Бор» МКСК «Минск-Арена», где было обеспечено комфортное пребывание, диетическое питание, лабораторный контроль уровня сахара в крови и медицинское сопровождение врача-эндокринолога, – отметили специалисты. – Также на базе санатория «Зеленый Бор» было организовано оздоровление группы из 19 детей-инвалидов кардиологического профиля в сопровождении родителей.

Всего минувшим летом оздоровление детей столицы осуществляли 507 лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием детей. В том числе 21 стационарный оздоровительный лагерь (в 2019 году – 20 лагерей), 43 лагеря, организованных на арендованных базах санаторно-курортных, оздоровительных и иных организаций республики, 11 круглосуточных профильных лагерей продолжительностью 15 дней, 23 круглосуточных профильных лагеря продолжительностью 9 дней, 388 лагерей с дневным пребыванием, организованных на базах учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, специализированных учебно-спортивных учреждений и средних школ-училищ олимпийского резерва.
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Фото: Владимир ШЛАПАК
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