Летом в лагерях оздоровилось более 35 тысяч юных жителей Минска

, – проинформировали в центре.В течение летнего периода в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием прошли оздоровление 1360 детей из числа сирот и детей, находящихся под опекой, что составило 91% от запланированного на сезон. Кроме того, 55 детей из числа сирот дошкольного возраста были направлены в оздоровительный лагерь «Юбилейный» УП «Минскзеленстрой» за счет средств бюджета столицы. Была продолжена практика оздоровления детей-инвалидов, которые направлялись в лагеря с дневным (на базе центров коррекционно-развивающего обучения) и круглосуточным пребыванием совместно с педагогами школ-интернатов. Это коснулось 605 ребят из категории детей-инвалидов, что составило 51% от запланированного., – отметили специалисты.Всего минувшим летом оздоровление детей столицы осуществляли 507 лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием детей. В том числе 21 стационарный оздоровительный лагерь (в 2019 году – 20 лагерей), 43 лагеря, организованных на арендованных базах санаторно-курортных, оздоровительных и иных организаций республики, 11 круглосуточных профильных лагерей продолжительностью 15 дней, 23 круглосуточных профильных лагеря продолжительностью 9 дней, 388 лагерей с дневным пребыванием, организованных на базах учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, специализированных учебно-спортивных учреждений и средних школ-училищ олимпийского резерва.