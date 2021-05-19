Летом на Гомельщине в оздоровительных лагерях побывает около 40 тысяч детей

В дни летних каникул в Гомельской области планируется оздоровить около 40 тысяч детей в детских оздоровительных лагерях, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
Фото: БЕЛТА
– Планируется оздоровить 40 700 детей, в том числе в детских оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием с использованием государственных средств на удешевление стоимости путевки – 9000, за счет средств республиканского бюджета (ЧАЭС) – 2500, в лагерях с дневным пребыванием – 29 200 детей, – говорится в сообщении.
Для организации оздоровления детей готовятся к открытию 9 стационарных лагерей, один оздоровительный лагерь на базе санатория «Серебряные ключи» и один спортивно-оздоровительный лагерь на базе санатория «Золотые пески».
– В настоящий момент ведется подготовка к сезону, проводятся необходимые ремонтные и строительные работы, – отметили в центре. – Ход их выполнения находится под контролем межведомственных групп. Совершенствуется материально-техническая база лагерей.
Планируется организовать работу 14 круглосуточных оздоровительных лагерей по профилям, направлениям деятельности на арендованной базе государственных учреждений образования и спорта, в том числе 8 лагерей труда и отдыха, 860 лагерей с дневным пребыванием.
– Большинство объектов детского оздоровления будут функционировать в три смены, – уточнили в центре. – В связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции лагеря будут оснащены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Основная масса мероприятий планируется к проведению преимущественно на свежем воздухе. Лагеря будут заполняться с учетом временных рекомендаций по предупреждению заноса и распространения коронавирусной инфекции.
Приоритетным направлением в организации отдыха, как и ежегодно, является оздоровление социально незащищенных категорий детей. Укрепить свое здоровье в летний период на Гомельщине смогут более 1185 детей-сирот и 327 детей-инвалидов.
Оздоровительные лагеря Гомельской области планируют начать работу с 1 июня.
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Летом на Гомельщине в оздоровительных лагерях побывает около 40 тысяч детей
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