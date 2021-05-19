Летом на Гомельщине в оздоровительных лагерях побывает около 40 тысяч детей

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, – говорится в сообщении.Для организации оздоровления детей готовятся к открытию 9 стационарных лагерей, один оздоровительный лагерь на базе санатория «Серебряные ключи» и один спортивно-оздоровительный лагерь на базе санатория «Золотые пески»., – отметили в центре.Планируется организовать работу 14 круглосуточных оздоровительных лагерей по профилям, направлениям деятельности на арендованной базе государственных учреждений образования и спорта, в том числе 8 лагерей труда и отдыха, 860 лагерей с дневным пребыванием.– уточнили в центре.Приоритетным направлением в организации отдыха, как и ежегодно, является оздоровление социально незащищенных категорий детей. Укрепить свое здоровье в летний период на Гомельщине смогут более 1185 детей-сирот и 327 детей-инвалидов.Оздоровительные лагеря Гомельской области планируют начать работу с 1 июня.