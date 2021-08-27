«Лето прошло классно» – третий трудовой семестр закрыли на Всебелорусской молодежной стройке в Островце

На строительных площадках Всебелорусской молодежной стройки «Город молодости» в Островце этим летом работали девять линейных студенческих строительных отрядов, которые объединили 120 участников. На этой неделе бойцы закрыли третий трудовой семестр и подвели итоги.

Ребята, приехавшие на Всебелорусскую молодежную стройку в Островце, на протяжении двух месяцев возводили социально значимые объекты в городе, а также участвовали в спортивных и творческих состязаниях. Они соревновались в перетягивании каната и настольном теннисе, стритболе и шахматах, определяли команду, которая лучше всех ведет страничку в социальных сетях и рисует агитационные плакаты.





Что мотивировало бойцов после рабочей смены готовить музыкальные и песенные номера, выкладываться на сто процентов и стараться завоевывать первые места? У командира Республиканского штаба студенческих отрядов Надежды Шаховской есть ответ:

– Все ради гордого звания «Лучший отряд на Всебелорусской молодежной стройке «Город молодости». В этом трудовом семестре победителями стали бойцы из отряда «Эврика» имени Героя Советского Союза В. И. Еронько. Поздравляем!





shestakevich@sb.by

Фото предоставлены БРСМ.