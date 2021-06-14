Летняя «Ночь кино» пройдет в Минске: что можно посмотреть на большом экране

Фото: архив

БЕЛТА

Зрители смогут снова погрузиться в мир комедийного боевика – в этом поможет картина «Телохранитель жены киллера» с Райаном Рейнольдсом. Безумное трио – профессиональный телохранитель Майкл Брайс, киллер Дариус Кинкейд и его эксцентричная жена Соня – вновь вместе ищут приключений. На этот раз они отправляются на Амальфитанское побережье, чтобы остановить кибератаку, которая может привести к краху Европейского союза.Следующая картина – "Ледяной драйв" – будет по душе тем, кто любит пощекотать себе нервы не фильмами ужасов, а переживаниями за героев. Локация – тающий лед. Вес грузовика – 33 тонны. Проехать по замерзшей поверхности океана возможно только на определенной скорости, а остановка или ускорение неизбежно приведут к смерти. Но пути назад нет, нужно спешить на помощь людям, которых надо спасти из обрушившейся алмазной шахты. Весь этот маршрут на волоске от смерти зритель пройдет с Лиамом Нисоном и его командой.Кое-что интересное ждет и любителей русских комедийных фильмов. На большие экраны вышла лента "Проклятый чиновник". В фильме рассказывается забавная история, когда на влиятельного человека нашлась необычная управа – простая бабушка.Билеты можно приобрести онлайн и в кассе кинотеатра «Москва». Организаторы отмечают, что кроме киноновинок гости услышат саундтреки, а также можно будет отдохнуть в баре кинотеатра.