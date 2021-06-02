Летно-тактическая тренировка проходит на 50-й смешанной авиабазе

Уже отработаны вопросы принятия решений командирами эскадрилий на боевое применение экипажей, пар и звеньев, а также вводные по выводу из-под удара авиационной техники с аэродрома базирования.На втором этапе летный состав отрабатывает огневое поражение объектов противника, десантирование военнослужащих сил специальных операций, высадку специальных групп посадочным способом, ретрансляцию команд от пунктов управления к экипажам, перевозку личного состава и грузов на оперативные аэродромы.Особенностью летно-тактического упражнения стало придание звена вертолетов Ми-24 командиру вертолетной эскадрильи (на Ми-8).рассказал:Фото: «Ваяр»