Летний сезон в Гродненском зоопарке откроют праздником "Джина встречает друзей"

Фото:

instagram.com/grodnozoo

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Львенок Джина – любимица среди посетителей зоопарка. Совсем скоро ей исполнится восемь месяцев. Сейчас она уже переехала жить в павильон "Крупные кошки". В зоопарке рассказали, что Джина хорошо перенесла переезд, быстро освоилась и легко адаптировалась на новом месте. Она подружилась и со своими новыми соседями – тиграми.Гостей познакомят с самой Джиной, расскажут о ее родителях, питании и жизни животного в зоопарке. Будет и специальная фотовыставка «Как росла малышка Джина». Посетители смогут посмотреть показательное кормление, а также приобрести "львиные" сувениры. Гостям предложат принять участие в игровой программе «Человек-паук и пони Селестия в зоопарке» (сеть игровых комнат «БИМ-БОМ»), а также в лотерее, викторине. Организаторы подготовят и тематические площадки, где пройдут мастер-классы и выставки. Можно будет покататься на горке или пони, повеселиться на батуте.Мероприятие пройдет с 12:00 до 14:30. Детский входной билет будет стоить BYN 4,5 (до 3-х лет – бесплатно), взрослый – BYN 6,5.