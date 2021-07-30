Посмотрите новое аэровидео от Павла Кузьмина и Елены Русиновой. Первое письменное упоминание о Гомеле относится к 1142 году. Белорусский город расположен на берегу живописной реки Сож. В Гомеле работают важные для экономики страны промышленные предприятия, активно развивается туризм. Гордостью города является уникальный дворцово-парковый ансамбль: исторический комплекс включает в себя важные городские достопримечательности. Добраться до Гомеля можно поездом, маршрутным такси или на автомобиле, также в городе есть аэропорт. В Гомеле проживает около 507 000 человек.
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Летний Гомель сняли с высоты птичьего полета
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