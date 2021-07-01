Летнее аэровидео: Лукомльское озеро и город Новолукомль с высоты птичьего полета

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Лукомльское озеро находится на юге Чашникского района Витебской области, в 200 км от Минска. Это четвертое по площади озеро в Беларуси и второе по объему воды. На восточном берегу озера расположен город Новолукомль. В городе функционирует крупная тепловая электростанция – Лукомльская ГРЭС. Озеро Лукомльское служит водоемом-охладителем главного градообразующего предприятия. В Новолукомле проживает около 13 000 человек, город чистый, ухоженный и зеленый. В Лукомльское озеро впадает река Лукомка, а сам водоем относится к бассейну Западной Двины. В озере обитает около 20 видов рыб, на зимовку здесь остаются лебеди и утки. На западном берегу расположены летний детский лагерь и оздоровительный комплекс, есть оборудованные зоны отдыха и туристические стоянки. Смотрите новое аэровидео, делитесь роликом с друзьями, подписывайтесь на наш канал.