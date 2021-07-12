Летнее аэровидео: город Береза сняли с высоты птичьего полета

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Город Береза сняли с высоты птичьего полета. Посмотрите новое аэровидео от Павла Кузьмина и Елены Русиновой. Город расположен в живописном месте на реке Ясельда – левом притоке Припяти в брестской области. Первое упоминание о селении Береза (Бяроза) относится к 1477 году. С XVII века и до 1940 года городок назывался Береза-Картузская. Через город проходит железнодорожная магистраль Москва – Минск – Брест и крупная автодорога Р2 Кобрин – Столбцы. Вблизи населенного пункта проходит международная автомагистраль М1/Е30, по которой можно добраться в Минск и Брест. 26 объектов города находятся в Государственном списке историко-культурного наследия, еще два – в списке нематериального наследия Беларуси. Когда-то Березу называли городом авиаторов, так как тут располагался один из самых известных военных аэродромов Беларуси. Птица-символ всего района – вертлявая камышевка – самая редкая певчая птичка в Европе. В Березе проживает около 30 тысяч человек. Березовский район – в числе наиболее индустриально развитых в Брестской области. Смотрите видеоролик на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал «СБ ТВ»!