Летнее аэровидео: агрогородок Гервяты сняли с дрона

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Первое письменное упоминание о Гервятах датируется 1434 годом. Поселок расположен на левом берегу реки Лоша незадолго до ее впадения в Ошмянку, в 160 км от Минска. Главная достопримечательность Гервят – католическая церковь Святой Троицы. Храм считается одним из самых красивых костелов Беларуси и входит в тройку самых высоких – 64 метра с крестом. Гервятский костел в стиле неоготики часто называют белорусским «Нотр-Дамом». На месте костела из красного кирпича в разное время стояли три деревянных католических храма. Современная святыня была возведена только в 1903 году. Окружает костел очаровательный сквер, в котором растут туи, ели, кипарисы, а весной цветут магнолии. В 2003 году костел был внесен в список архитектурных памятников Беларуси.