Летчиков, погибших в результате крушения самолета Ил-112В, опознали по ДНК-экспертизе

Трое летчиков потерпевшего крушение в Подмосковье 17 августа военно-транспортного самолета Ил-112В опознаны по ДНК-экспертизе, передает ТАСС.
– Процедура опознания Николая Куимова, Дмитрия Комарова и Николая Хлудеева по генетической экспертизе завершена. Церемония прощания с экипажем пройдет 31 августа на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, – приводит агентство слова источника в авиационных кругах.
Единственный летный образец новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В разбился 17 августа в Подмосковье. На воздушном судне находилось три летчика. В результате трагедии все члены экипажа погибли.
Фото: ТАСС