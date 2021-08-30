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  2. Летчиков, погибших в результате крушения самолета Ил-112В, опознали по ДНК-экспертизе

Летчиков, погибших в результате крушения самолета Ил-112В, опознали по ДНК-экспертизе

Трое летчиков потерпевшего крушение в Подмосковье 17 августа военно-транспортного самолета Ил-112В опознаны по ДНК-экспертизе, передает ТАСС.


В Подмосковье разбился Ил-112В

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– Процедура опознания Николая Куимова, Дмитрия Комарова и Николая Хлудеева по генетической экспертизе завершена. Церемония прощания с экипажем пройдет 31 августа на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, – приводит агентство слова источника в авиационных кругах.

Единственный летный образец новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В разбился 17 августа в Подмосковье. На воздушном судне находилось три летчика. В результате трагедии все члены экипажа погибли.

Фото: ТАСС
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