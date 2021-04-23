«Лестер» разгромил «Вест Бромвич» в матче чемпионата Англии

«Лисы» имели огромное преимущество, значительно превзошли соперника по всем без исключения статистическим показателям (процент владения мячом – 72 на 28, удары – 17:3, в створ ворот – 7:1, угловые – 7:3), создали куда больше опасностей у чужих ворот и, как следствие, оформили полностью вытекавший из логики игры разгром.По сути, дело было сделано в первом тайме, по ходу которого «Лестер» отправил в ворота «мешков» три безответных мяча. Отличились Джейми Варди (23-я минута), Джонни Эванс (26) и Келечи Ихеаначо (36).Турнирную таблицу чемпионата Англии по футболу возглавляет «Манчестер Сити», имеющий 77 очков. Вслед за подопечными Хосепа Гвардиолы в верхней половине таблицы последовательно располагаются «Манчестер Юнайтед» (66 баллов), «Лестер» (59), «Челси» (55), «Вест Хэм» (55), «Тоттенхэм» (53) и «Ливерпуль» (53).В списке бомбардиров лидирует форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, забивший 21 мяч. На два гола меньше на своем счету имеет египетский нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах.