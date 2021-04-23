Накануне в поединке 32-го тура чемпионата Англии по футболу «Лестер» добился убедительной победы над «Вест Бромвичем» – 3:0, тем самым прервав свою серию из двух поражений подряд.
«Лисы» имели огромное преимущество, значительно превзошли соперника по всем без исключения статистическим показателям (процент владения мячом – 72 на 28, удары – 17:3, в створ ворот – 7:1, угловые – 7:3), создали куда больше опасностей у чужих ворот и, как следствие, оформили полностью вытекавший из логики игры разгром.
По сути, дело было сделано в первом тайме, по ходу которого «Лестер» отправил в ворота «мешков» три безответных мяча. Отличились Джейми Варди (23-я минута), Джонни Эванс (26) и Келечи Ихеаначо (36).
Турнирную таблицу чемпионата Англии по футболу возглавляет «Манчестер Сити», имеющий 77 очков. Вслед за подопечными Хосепа Гвардиолы в верхней половине таблицы последовательно располагаются «Манчестер Юнайтед» (66 баллов), «Лестер» (59), «Челси» (55), «Вест Хэм» (55), «Тоттенхэм» (53) и «Ливерпуль» (53).
В списке бомбардиров лидирует форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, забивший 21 мяч. На два гола меньше на своем счету имеет египетский нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах.
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«Лестер» разгромил «Вест Бромвич» в матче чемпионата Англии
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