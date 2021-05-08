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  2. «Лестер» уступил «Ньюкаслу» в матче чемпионата Англии по футболу

«Лестер» уступил «Ньюкаслу» в матче чемпионата Англии по футболу

В одном из ключевых поединков 35-го тура чемпионата Англии по футболу «Лестер» вчера поздно вечером потерпел домашнее поражение от «Ньюкасла» – 2:4.


Хозяева поля имели преимущество, превзошли «сорок» по всем основным статистическим компонентам (владение мячом – 68% на 32%, удары – 25:14, в створ ворот – 9:6, угловые – 9:6), да и опасных моментов создали не меньше. Но при этом по ходу поединка подопечные Брендана Роджерса «горели» 0:4 и лишь в самой концовке смогли хотя бы избежать разгрома.

В составе «Ньюкасла» отличились Джозеф Уиллок (22-я минута), Пол Дамметт (34) и Каллум Уилсон дважды (64, 73). А у «Лестера» авторами забитых мячей стали Марк Олбрайтон (80) и Келечи Ихеаначо (87).



Остальные матчи этого тура состоятся 8–10 мая. Ключевой поединок, без сомнений, пройдет сегодня вечером в Манчестере, где «МС» в своеобразной репетиции скорого финала Лиги чемпионов примет «Челси». В случае победы «горожане» оформят чемпионство.

На их счету сейчас 80 очков. А вслед за подопечными Хосепа Гвардиолы в группе лидеров последовательно идут «Манчестер Юнайтед» (67 баллов), «Лестер» (63), «Челси» (61), «Вест Хэм» (58), «Тоттенхэм» (56), «Ливерпуль» (54) и «Эвертон» (52).

Список бомбардиров возглавляет Харри Кейн («Тоттенхэм»), который забил 21 мяч.
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Фото: РЕЙТЕР
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