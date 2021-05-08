«Лестер» уступил «Ньюкаслу» в матче чемпионата Англии по футболу

Хозяева поля имели преимущество, превзошли «сорок» по всем основным статистическим компонентам (владение мячом – 68% на 32%, удары – 25:14, в створ ворот – 9:6, угловые – 9:6), да и опасных моментов создали не меньше. Но при этом по ходу поединка подопечные Брендана Роджерса «горели» 0:4 и лишь в самой концовке смогли хотя бы избежать разгрома.В составе «Ньюкасла» отличились Джозеф Уиллок (22-я минута), Пол Дамметт (34) и Каллум Уилсон дважды (64, 73). А у «Лестера» авторами забитых мячей стали Марк Олбрайтон (80) и Келечи Ихеаначо (87).Остальные матчи этого тура состоятся 8–10 мая. Ключевой поединок, без сомнений, пройдет сегодня вечером в Манчестере, где «МС» в своеобразной репетиции скорого финала Лиги чемпионов примет «Челси». В случае победы «горожане» оформят чемпионство.На их счету сейчас 80 очков. А вслед за подопечными Хосепа Гвардиолы в группе лидеров последовательно идут «Манчестер Юнайтед» (67 баллов), «Лестер» (63), «Челси» (61), «Вест Хэм» (58), «Тоттенхэм» (56), «Ливерпуль» (54) и «Эвертон» (52).Список бомбардиров возглавляет Харри Кейн («Тоттенхэм»), который забил 21 мяч.