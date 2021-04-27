«Лестер» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» в игре чемпионата Англии по футболу

«Лисы» имели безоговорочное преимущество, превзошли соперника по всем без исключения статистическим показателям (владение мячом – 67% на 33%, удары – 13:4, в створ ворот – 5:2, угловые – 7:2) и в целом показали более содержательный футбол. Но при этом по ходу поединка хозяева поля уступали и смогли склонить чашу весов в свою сторону лишь в концовке.«Кристал Пэлас» вышел вперед благодаря точному удару Вильфрида Заа на 12-й минуте.Тимоти Кастань на 50-й восстановил статус-кво. А через полчаса после этого победный гол для «Лестера» забил Келечи Ихеаначо.Матчи 33-го тура, сыгранные 23–25 апреля, принесли такие результаты: «Арсенал» – «Эвертон» – 0:1, «Ливерпуль» – «Ньюкасл» – 1:1, «Вест Хэм» – «Челси» – 0:1, «Шеффилд Юнайтед» – «Брайтон» – 1:0, «Вулверхэмптон» – «Бернли» – 0:4, «Лидс» – «Манчестер Юнайтед» – 0:0, «Астон Вилла» – «Вест Бромвич» – 2:2.Во главе турнирной таблицы находится «Манчестер Сити» (77 очков), вслед за которым в группе лидеров идут «Манчестер Юнайтед» (67), «Лестер» (62), «Челси» (58), «Вест Хэм» (55), «Ливерпуль» (54), «Тоттенхэм» (53) и «Эвертон» (52).Список бомбардиров возглавляет Харри Кейн («Тоттенхэм»), забивший 21 мяч.