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Лесхозы за сутки отгрузили дрова более 1,1 тыс. граждан

Лесхозы за сутки отгрузили дрова 1108 гражданам. Общий объем дров превысил 7,27 тысячи кубометров. Такие данные sb.by озвучили в Минлесхозе.

Пресс-секретарь ведомства Анастасия Мацкевич отметила, что Минлесхоз, учитывая сезонность темы, контролирует отгрузку дров населению ежедневно. Люди могут обращаться в организации отрасли напрямую. Кроме того, в первоочередном порядке лесхозы поставляют древесину в гортопы, на которых лежит основная обязанность обеспечить население дровами. 

– Люди хотят комфорта, но, увы, не всегда заботятся о нем заранее. Те, кто дотянул до осени, столкнулся с очередями в отдельных регионах. Подчеркну: в отдельных, – обратила внимание Анастасия Мацкевич. 

druk@sb.by

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