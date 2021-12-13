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Лесхозы Витебской области планируют реализовать около 30 тысяч новогодних деревьев

Около 30 тысяч новогодних деревьев планируют реализовать лесхозы Витебщины в преддверии главных зимних праздников, сообщили в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Фото  БЕЛТА

– Елочные базары в Витебской области развернутся с 20 декабря. Из планируемых к реализации 30 тысяч новогодних деревьев свыше трети будет подготовлено Витебским, Поставским, Полоцким и Оршанским лесхозами, – проинформировали в объединении. – Для удобства населения режим работы елочных базаров будет максимально продлен.

В ассортименте торговых точек традиционно будут ели, сосны, а также елочные букеты и ели в кадках. Последние традиционно пользуются у населения повышенным спросом, поэтому объем их реализации планируется увеличить. Стоимость такого новогоднего символа высотой до 1 метра составит в среднем от 15 до 30 рублей.

Что касается стоимости срубленного новогоднего дерева, то на елочных базарах лесхозов в Витебске она будет единой. Так, пушистую красавицу высотой до 1 м можно будет прибрести за 11,5 рубля, до 2 м – за 14,5 рубля, до 3 м – за 21 рубль.

В Витебске елочные базары в этом году будут организованы в 16 точках города.

В областном ГПЛХО также заметили, что в предновогодний период для работников государственной лесной охраны актуальной становится рейдовая работа, направленная на пресечение незаконных рубок новогодних деревьев:

– Будет организовано патрулирование лесов вблизи населенных пунктов, дорог и хвойных молодняков. Также будут выставлены посты, в том числе совместные с сотрудниками Госавтоинспекции и инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. У граждан, перевозящих новогодние деревья, будут проверять документы, подтверждающие их приобретение. Активно в предновогодние дни гослесохрана намерена использовать камеры фото- и видеофиксации. Самовольная вырубка новогоднего дерева грозит физическому лицу наложением штрафа от 5 до 30 базовых величин, индивидуальному предпринимателю – от 20 до 200, юридическому лицу – от 50 до 300 базовых величин.
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