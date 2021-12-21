Лесхозы Витебщины дарят новогодние деревья в рамках благотворительной акции

На фото: Директор Сенненского лесхоза Дмитрий Тимошенко с лесничим Богушевского лесничества Сенненского лесхоза Андреем Лысенко передают новогоднюю ель На фото: Директор Сенненского лесхоза Дмитрий Тимошенко с лесничим Богушевского лесничества Сенненского лесхоза Андреем Лысенко передают новогоднюю ель

На данный момент в рамках акции лесхозы Витебщины для создания праздничной атмосферы уже передали в эти учреждения около 100 деревьев, проинформировала– отметила специалист. –Фото Марии МИХНЕВИЧ