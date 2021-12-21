Лесхозы Витебщины дарят новогодние деревья в рамках благотворительной акции

Новогодние деревья из леса и в кадках в рамках благотворительной акции Министерства лесного хозяйства уже не первый год безвозмездно передают школам и детским садам. В этом году акция распространяется также и на дома-интернаты для престарелых и инвалидов.
На фото: Директор Сенненского лесхоза Дмитрий Тимошенко с лесничим Богушевского лесничества Сенненского лесхоза Андреем Лысенко передают новогоднюю ель
На данный момент в рамках акции лесхозы Витебщины для создания праздничной атмосферы уже передали в эти учреждения около 100 деревьев, проинформировала заместитель руководителя организации по идеологической работе Витебского ГПЛХО Мария Михневич.
– Добрые дела очень важны для нас, особенно в дни, предваряющие светлые праздники Рождества и Нового года, – отметила специалист. – На днях новогоднее дерево передали ГУО «Богушевская санаторная школа- интернат Сенненского района». Безвозмездно подарили 15 елей в Бешенковичском районе школам и детским садам, в центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Бешенковичах и в больницу сестринского ухода в Бочейково Бешенковичского района.
Фото Марии МИХНЕВИЧ