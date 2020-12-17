Лесхозы в этом сезоне, с осени 2020-го по весну 2021-го, планируют собрать более 1,2 тысячи тонн шишек. Большинство из них составят шишки сосны и ели обыкновенной.
В пресс-службе Минлесхоза отметили, что по данным на середину декабря собрано уже 20 процентов сырья. Активнее других сработали лесхозы Гомельщины – там собрано свыше 117 тонн.
– Приступили к работе и перерабатывающие цеха. К ним поступили первые партии лесосеменного сырья хвойных пород. Всего лесоводы рассчитывают получить из шишек около 8,4 тысячи килограммов семян сосны обыкновенной, 1,6 тысячи килограммов семян ели европейской и 3 килограмма семян лиственницы европейской, – озвучили цифры в Минлесхозе. – Отметим, что в системе министерства выстроена и успешно работает система лесоразведения и лесовосстановления. В отрасли созданы все условия для выращивания здоровых, качественных лесов – от заготовки, передовой технологии переработки лесосеменного сырья и хранения семян, выращивания стандартного посадочного материала, проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению до ухода за лесными насаждениями и ввода их в категорию ценных лесных насаждений.
Примечательно, что полученные семена могут храниться несколько лет. Это обеспечивает на случай неурожайных лет полную трехгодичную потребность лесхозов в посевном материале сосны и ели. К слову, шишки собирают на специальных лесосеменных плантациях, а также в хозяйственных семенных насаждениях, где растут сосны и ели с улучшенными качествами.
– Белорусские семена в основном используются для выращивания посадочного материала для собственных нужд. Ведь в стране ежегодно растут объемы лесовосстановления и лесоразведения, – подчеркнула пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева.
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Лесхозы в этом сезоне планируют собрать более 1,2 тысячи тонн шишек
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ