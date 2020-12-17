Лесхозы в этом сезоне планируют собрать более 1,2 тысячи тонн шишек

В пресс-службе Минлесхоза отметили, что по данным на середину декабря собрано уже 20 процентов сырья. Активнее других сработали лесхозы Гомельщины – там собрано свыше 117 тонн., – озвучили цифры в Минлесхозе. –Примечательно, что полученные семена могут храниться несколько лет. Это обеспечивает на случай неурожайных лет полную трехгодичную потребность лесхозов в посевном материале сосны и ели. К слову, шишки собирают на специальных лесосеменных плантациях, а также в хозяйственных семенных насаждениях, где растут сосны и ели с улучшенными качествами., –