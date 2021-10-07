Лесхозы Минской области в рамках акции «Чистый лес» предложат работу более чем на 320 объектах

В рамках добровольной акции «Чистый лес», которая пройдет по всей стране 9 октября, на территории Минской области всем желающим принести посильную пользу природе будет предложена работа более чем на 320 объектах в лесхозах региона.

– По предварительным данным, работа будет организована на 324 объектах, участие в акции примет более 7000 человек, – такая информация размещена на сайте Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения. – Планируется, что добровольцами будет собрано и вывезено около 340 кубометров мусора, произведена уборка захламленности в объеме более 1500 кубометров, отреставрировано 11 мест отдыха. В ряде лесхозов будет проведено дополнение лесных культур на площади около 180 гектаров.

В Минском ГПЛХО подчеркнули, что принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в ближайший лесхоз или лесничество. Контактные номера телефонов размещены на сайтах ГПЛХО и лесхозов.

– Каждый ребенок, принявший участие в акции, получит сувенир, – отметили в объединении.

Акция «Чистый лес» пройдет во вторую субботу октября по инициативе Министерства лесного хозяйства. Она призвана привлечь внимание общественности к необходимости бережного отношения к лесу, не засорять его, объединить усилия неравнодушных к лесу людей, готовых внести свою лепту в очистку зеленых массивов от бытового мусора, благоустройство мест отдыха, наведение порядка вдоль дорог. Во всех лесхозах определены объекты по наведению порядка и благоустройству в лесном фонде. Впервые мероприятие было проведено в 2010 году. В прошлом году в лесхозах Минской области в рамках акции потрудились 6811 человек. Добровольцы работали на очистке леса и придорожных полос от захламленности и хвороста, уборке мусора. Объем выполненных работ – 966 кубометров захламленности и хвороста, 408 кубометров бытового мусора и иных отходов. Отреставрировано 10 мест отдыха. Проведено дополнение лесных культур на площади 228 гектаров. Кроме того, в учебных заведениях были проведены лекции о значении леса и бережного к нему отношения.