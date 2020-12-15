Лесхозы Беларуси планируют продать около 150 тысяч новогодних деревьев

Напомним, в предпраздничные дни конца 2019-го лесхозы продали почти 140 тысяч елей и сосен. Тогда это было примерно на 20 тысяч меньше, чем в 2018-м. Отчасти это связывали с введением аукционной системы предоставления площадок в Минске. По итогу второй год купить продукцию лесхозов в Минске можно только в двух местах. Речь о Минском лесхозе, расположенном на улице Багратиона, 30, там продажи начнутся 21 декабря, а также о точке на Притыцкого, 146, где продукцию будет реализовывать Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр с 22 декабря. Примечательно, что елки от лесхозов можно будет купить и в пригороде Минска – Сенице, Боровлянах, Валерьяново и др.По словам Бондаревича, оценить спрос непросто. Ведь каждый год один и тот же человек может делать разные покупки – например, букет, сосну, а потом и пихту. Впрочем, для многих важно, чтобы в доме пахло елью – с этим запахом ассоциируется праздник.– отметил представитель Минлесхоза. –Виталий Бондаревич подчеркнул, что специалисты лесхозов заинтересованы в том, чтобы продать срубленные деревья. Поэтому стараются подбирать елочки одна к одной.обратил внимание специалист.