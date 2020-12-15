Лесхозы Беларуси планируют продать около 150 тысяч новогодних деревьев. Такие цифры сегодня во время пресс-конференции в Доме прессы озвучил начальник отдела реализации лесопродукции Минлесхоза Виталий Бондаревич.
Напомним, в предпраздничные дни конца 2019-го лесхозы продали почти 140 тысяч елей и сосен. Тогда это было примерно на 20 тысяч меньше, чем в 2018-м. Отчасти это связывали с введением аукционной системы предоставления площадок в Минске. По итогу второй год купить продукцию лесхозов в Минске можно только в двух местах. Речь о Минском лесхозе, расположенном на улице Багратиона, 30, там продажи начнутся 21 декабря, а также о точке на Притыцкого, 146, где продукцию будет реализовывать Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр с 22 декабря. Примечательно, что елки от лесхозов можно будет купить и в пригороде Минска – Сенице, Боровлянах, Валерьяново и др.
По словам Бондаревича, оценить спрос непросто. Ведь каждый год один и тот же человек может делать разные покупки – например, букет, сосну, а потом и пихту. Впрочем, для многих важно, чтобы в доме пахло елью – с этим запахом ассоциируется праздник.
– С нашей стороны практически все готово, – отметил представитель Минлесхоза. – На сегодня организовано более 1,1 тысячи торговых площадок, где можно будет купить новогодние деревья. В Брестской и Витебской областях базары стартуют 19 декабря, в Гродненской – 20 декабря, в Минской – 21-го, в Гомельской и Могилевской – 23 декабря. Также мы реализуем деревца в конторах лесхозов и лесничеств. Цены невысокие у нас, удивят всех. Например, условное дерево высотой до метра на торговой точке обойдется в среднем в 10 рублей, в лесничестве – 7–9 рублей. Более подробную информацию о месте продаж, времени работы и стоимости можно найти на сайтах лесхозов. К слову, работать базары будут до последнего покупателя.
Виталий Бондаревич подчеркнул, что специалисты лесхозов заинтересованы в том, чтобы продать срубленные деревья. Поэтому стараются подбирать елочки одна к одной.
– Не думаю, что вы найдете лучше, если захотите самостоятельно отправиться в лесхоз и выбрать там себе деревце. Учитывайте и время, которое придется потратить, – обратил внимание специалист.
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Лесхозы Беларуси планируют продать около 150 тысяч новогодних деревьев
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ