Лесик: в Украине полностью уничтожена система здравоохранения

Таким мнением поделился член политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик в эфире телеканала «Беларусь 1»:
- Касаемо COVID-19, у нас просто полностью уничтожена система здравоохранения. Система Семашко, которая не была уничтожена в Беларуси, это результат успехов в борьбе с коронавирусом по сравнению с Украиной. У нас нет денег - и все, считай, ты не жилец. У нас декларативно медицина бесплатная. Но сейчас основная проблема, чтобы к тебе вообще приехала скорая помощь и куда-то тебя отвезла. А везти-то особо некуда, - рассказал член политсовета.
Андрей Лесик также отметил, что в Украине наблюдается нехватка кислорода:
- Насколько мне известно, Украина уже закупает кислород в Польше вместо того, чтобы модернизировать и запускать свое производство. Мы просто потеряли время. Мало того, что Украина не готова к борьбе с коронавирусом, она не готова и энергетически. Мы попали уже в такую ситуацию, когда разговоры про энергетическую независимость остались просто разговорами.