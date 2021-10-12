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  2. Леша Свик рассказал, как популярность изменила его жизнь

Леша Свик рассказал, как популярность изменила его жизнь

Известный российский исполнитель в эфире проекта "вМесте" рассказал, что изменилось в его жизни после того, как он стал звездой.


– Я стал по-другому относиться к некоторым вещам, которые происходят в жизни. Поменялись отношения с людьми, с которыми я общался в детстве и которые остались в Екатеринбурге (родина певца. – Прим. ред.). Жизнь меняется кардинально: все твое время максимально загружено. Тебе кто-то пишет, а ты можешь сутки-двое не отвечать. В итоге на тебя начинают обижаться, винить в том, что ты зазнался. Но все не так. Я периодически приезжаю в Екатеринбург, и мы видимся. Но общение сошло на нет практически со всеми, – подчеркнул он.  

Певец признался, что в первые годы славы ему было сложно. Люди стали узнавать на улице, просить сфотографироваться, задавать множество вопросов. 

– С тобой якобы пытаются все дружить, я к этому был не готов абсолютно. Было непросто понять, кто с тобой пытается общаться, потому что ты интересен как человек, а кто хочет дружить только ради хайпа. Потом все становится проще. Мы все люди, и неважно, сколько у тебя подписчиков и денег, какие места в чартах ты занимаешь, – поделился мнением артист. 

Фото: скриншот видео 
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