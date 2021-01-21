Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле

И на этот раз нездоровье – по вине самой звезды. Вчера она совершила неудачное падение у себя дома и получила перелом крестца. На видео запечатлен момент, как ее везут в больнице с помощью инвалидной коляски.
– Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме. Что происходит? – возмутилась Лера в подписи к видео.
На ролике показано и медицинское заключение с точным диагнозом.
Подписчики в комментариях желают ей скорейшего выздоровления и подчеркивают, что Кудрявцева – самая настоящая и искренняя ведущая.
В начале января у телеведущей был положительный результат теста на коронавирус. По словам звезды, болезнь она перенесла легко.