Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле

И на этот раз нездоровье – по вине самой звезды. Вчера она совершила неудачное падение у себя дома и получила перелом крестца. На видео запечатлен момент, как ее везут в больнице с помощью инвалидной коляски.– возмутилась Лера в подписи к видео.На ролике показано и медицинское заключение с точным диагнозом.Подписчики в комментариях желают ей скорейшего выздоровления и подчеркивают, что Кудрявцева – самая настоящая и искренняя ведущая.В начале января у телеведущей был положительный результат теста на коронавирус. По словам звезды, болезнь она перенесла легко.