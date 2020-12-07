Лепешко: после 1945 года фашизм, загнанный в гетто всеобщего остракизма, похандрил и выжил

Ученый отмечает, что на первый взгляд, в Беларуси протестовать против героизации фашизма кажется совершенно ненужным:Борис Лепешко посетовал:Полный текст круглого стола будет опубликован 8 декабря в газете «СБ. Беларусь сегодня» и на нашем портале.