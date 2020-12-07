Лепешко: после 1945 года фашизм, загнанный в гетто всеобщего остракизма, похандрил и выжил

От песен в пивных Мюнхена или Нюрнберга в 1930-е годы до нынешних политических частушек, где господствует ненависть, один шаг. А потому с фашизмом надо бороться на государственном уровне, как это делают в современной Германии и России. Об этом на круглом столе в редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня» заявил профессор кафедры философии и экономики Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, доктор исторических наук Борис Лепешко.
Ученый отмечает, что на первый взгляд, в Беларуси протестовать против героизации фашизма кажется совершенно ненужным:
- Достаточно просто перелистать известные антивоенные книги, постоять у памятников, прочитать скорбные списки замученных, расстрелянных, убитых «просто так», потому что «идеология требует», а «химера совести» на то она и химера, чего с ней считаться. Но странное дело: даже после известного Нюрнбергского процесса, на котором судили главных военных преступников прошлой войны, ничего не изменилось. В ходу свастика, иная нацистская символика. Политики берут одиозные псевдонимы, вроде «Адольф Гитлер», и находят себе многочисленных сторонников. После 1945 года фашизм, загнанный в гетто всеобщего остракизма, похандрил, похандрил и выжил.
Борис Лепешко посетовал:
- Технологические изыски достигли невиданной глубины, цифровизация стала новым богом, прибыль, деньги на первом плане… И незаметно ушла на второй план ценность человеческой жизни, любовь к человеку, не один раз оболганный гуманизм. Говорят, что права человека первичны. Да нет, это сама жизнь человеческая первична! Мне кажется, что мы за различными прагматическими установками забыли про чувство сопереживания, мы начинаем терять единство нации в понимании самых простых и обыденных для многих поколений белорусов вещей.
Полный текст круглого стола будет опубликован 8 декабря в газете «СБ. Беларусь сегодня» и на нашем портале.
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Лепешко: после 1945 года фашизм, загнанный в гетто всеобщего остракизма, похандрил и выжил
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