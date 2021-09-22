Лепельчанин похитил из витебского салона связи телефон стоимостью почти 7000 рублей

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В милицию обратилась работница одного из витебских салонов связи. Она сообщила, что посетитель, рассматривая ассортимент мобильных телефонов, открыто похитил смартфон Apple iPhone 12 Pro Max стоимостью 6875 рублей.На место происшествия выбыли правоохранители, его осмотрел прибывший специалист Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области. Он установил, что на поверхностях мобильных телефонов, к которым прикасался злоумышленник, были обнаружены и изъяты следы рук.Выяснилось, что они принадлежат двадцатилетнему жителю Лепеля.Подозреваемый в грабеже был задержан инспекторами ГАИ на следующий день после хищения. Сотрудники уголовного розыска Первомайского РОВД выяснили, что за это время молодой человек успел продать телефон по цене в несколько раз ниже рыночной. За эти деньги он приобрел автомобиль, находясь за рулем которого и был остановлен милиционерами.Видео УВД Витебского облисполкома