Лепель празднует свое 582-летие. Репортаж

… Он очень красив, этот районный городок, который с каждым годом все больше приобретает очертания крупного регионального центра. Не удивительно – в придачу к таким хорошо развитым отраслям, как промышленность и социальная сфера, здесь все более весомую роль начинают играть предпринимательство, придорожный сервис, агроэкотуризм и, конечно же, оздоровление. Ведь стоит Лепель в уникальном месте, в окружении многочисленных озер.





Аллея как подарок

В эти дни райцентр отмечает свой очередной день рождения, а испортить всеобщий праздник сегодня не смог даже дождь. Вернее, погода пошла на уступки и во время всех важных мероприятий четко обходила стороной именинника как дождевыми тучами, так и порывами расшалившегося на Витебщине ветра.

Несмотря на то что праздник только-только разгорается и продлится все выходные, главные события уже стартовали.

«Аллея единства» из 30 красных кленов появилась в центре города возле школы № 3. Ее посадили сотрудники регионального подразделения Белагропромбанка, в акции приняли участие и члены семей финансистов. Кстати, цифра «30» не случайна – именно 3 сентября празднует свой тридцатилетний юбилей само ОАО «Белагропромбанк».





Школа будущего

А вот новоселье в бывшем военном городке Боровка – поистине историческое событие. Тут состоялась церемония торжественного открытия после масштабной модернизации и капитального ремонта средней школы. Проект затратный – на его выполнение использовано в эквиваленте свыше 645 тысяч евро. Финансирование осуществлялось с помощью Международного банка реконструкции и развития в соответствии с заключенным соглашением о займе. Обновленная школа стала настоящим образовательно-культурным и развивающим центром не только для детишек, но и для взрослого населения поселка.





Что удалось сделать? Построены и модернизированы школьный стадион, волейбольная площадка с теннисным кортом – единственным пока в районе. Подрядчики уложили тут классное искусственное покрытие. Обновили спортивный и тренажерный залы. Для школы закупили новое спортоборудование. По душе пришлись детям современная библиотека, актовый зал, отличные кабинеты биологии, робототехники, технического и обслуживающего труда. Скоро здесь появятся станки по обработке металла и древесины для мальчиков, а девочки получат в свое распоряжение швейную мастерскую и мастерскую по домоводству. В целом учебное учреждение полностью преобразилось – от замены окон, дверей и инженерных систем до оборудования новейшими системами пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Теперь здесь есть даже собственный пункт охраны школьной территории и внутренних помещений.

– Боровку мы называем деревней будущего, – отметил в беседе с журналистом заместитель председателя Лепельского райисполкома Виктор Азаренок. – И это действительно так. Сейчас здесь около 400 учеников, но перспектива расширения очевидна – их с каждым годом будет больше. Приятно, что на сегодняшний день обновленную школу можно считать одной из лучших в районе – как по материально-техническому оснащению, так и по показателям успеваемости детей.





Быть как все

Еще одно новоселье, которое уже отметили лепельчане – открытие здания садоводческой и кулинарной мастерских Центра трудовой и социально-бытовой реабилитации инвалидов. Это неординарный подход к решению проблем людей, чья физическая активность ограничена сопутствующими заболеваниями. Проект является совместным – в его реализации приняли участие как Лепельский райисполком, так и Международное благотворительное общественное объединение «ЭкоСтроитель» и благотворительная организация «Дома вместо Чернобыля» (Германия). Эти мастерские – еще один шаг по дороге многолетнего сотрудничества проверенных временем и общими делами социальных партнеров, за прошедшие годы оно уже вылилось в целый ряд полезных инициатив.





В церемонии открытия здания садоводческой и кулинарной мастерских принял участие председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев. Он отметил, что такие проекты очень важны и очень нужны обществу.

– Подобные инициативы позволяют людям с инвалидностью жить полноценной жизнью, заниматься тем, что им нравится. Эти люди нуждаются в нашей поддержке и важно вовремя ее оказать, – уверен Владимир Владимирович. – А подобным благотворительным идеям нужно всегда давать зеленый свет, что и делают на Лепельщине.





Председатель Лепельского райисполкома Михаил Киселевич вручил благодарственные письма руководителям всех организаций и объединений, которые приняли участие в столь полезном и нужном деле.

Интересно, что в течение года только в кулинарной мастерской, оборудованной и для выпечки, и для продажи лакомств, около 30 человек смогут пройти обучение по профессиям повара-кондитера и кассира. А три теплицы, установленные рядом с мастерскими, уже задействованы. Под присмотром инструкторов подопечные выращивают здесь овощи.

Завтра празднования в райцентре продолжатся. Лепельчан и гостей города ждут торжественное шествие, танцевально-развлекательные и конкурсные программы, концерты и, конечно же, яркий вечерний фейерверк.









































Begunova@sb.by



Фото Натальи Храповицкой.