Леонид Заяц: в Беларуси проведена колоссальная работа по преодолению последствий чернобыльской трагедии

е, – обратился к землякам. –В Быховском районе ныне живет около 200 ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Дина Бондаренко, когда случилась техногенная катастрофа, работала в строительной организации (ныне это ПМК-247)., – вспоминает она. –, – напоминает, – подчеркивает. –Выбранная государством стратегия позволила сохранить положительную динамику развития всех пострадавших районов Могилевщины: Славгородского, Краснопольского, Костюковичского, Чериковского, Быховского., – подчеркивает Леонид Заяц. –