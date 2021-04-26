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Леонид Заяц: в Беларуси проведена колоссальная работа по преодолению последствий чернобыльской трагедии

…По сторонам огромного валуна – 2 черные гранитные плиты. На одной изображена медаль участника ликвидации аварии на ЧАЭС. На другой – взорвавшийся реактор, черные птицы, мрачные облака, знак радиационной опасности и слова: «Будзе, будзе да скону мне Чарнобыль балець». У памятного знака «Землякам – ликвидаторам аварии на ЧАЭС», что торжественно открыли в Быхове сегодня, к 35-й годовщине трагедии, на митинг-реквием собрались сотни человек. 


– Чернобыльская авария стала для всех нас испытанием на прочность. Она оказала негативное влияние на все сферы жизни человека: производство, здравоохранение, культуру, науку, образование, экономику. И вы, жители Быховского района, об этом прекрасно знаете, – обратился к землякам председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. – В этот день мы отдаем дань памяти и уважения всем, кто принимал непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, чьи мужество и самоотверженность позволили уменьшить масштабы последствий радиационной катастрофы. Это военнослужащие, пожарные, медики, ученые и простые добровольцы – всего более 600 тысяч человек.

В Быховском районе ныне живет около 200 ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Дина Бондаренко, когда случилась техногенная катастрофа, работала в строительной организации (ныне это ПМК-247).


– Мы возводили дома для переселенцев, школы, бани, – вспоминает она. – И сегодня у меня душа радуется за то, что пострадавшие земли не вымерли окончательно, что мы смогли сберечь в них жизнь.

– После аварии на ЧАЭС, – напоминает начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Быховского райисполкома Елена Кулешова, – население нашего района уменьшилось на 38%. Но он живет и развивается.


– Рождаются дети, каждый год приезжают молодые специалисты… Помощь и поддержка государства позволяет нам создавать все необходимые условия для того, чтобы им здесь было комфортно, – подчеркивает председатель Быховского райисполкома Дмитрий Мартинович. – Благодаря госпрограмме по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС наши школьники получают бесплатное питание, у нас строится жилье, реконструируются объекты водоснабжения, дороги и улицы, продолжается газификация населенных пунктов, открываются новые современные производства. Только за последние 2 года для системы образования района закуплено 2 автобуса, капитально отремонтирован детсад № 6. Построено и запущено в эксплуатацию 6 станций обезжелезивания. На территории района появилась новая производственная площадка ЗАО «Агролинк», деревообрабатывающий участок Быховского лесхоза. Серьезная поддержка оказывается и аграриям. Только в прошлом году по госпрограммам развития села хозяйствами района приобретено 57 единиц техники.

Выбранная государством стратегия позволила сохранить положительную динамику развития всех пострадавших районов Могилевщины: Славгородского, Краснопольского, Костюковичского, Чериковского, Быховского. 


– Яркое тому доказательство – благоустроенные города и поселки, новые производства и инвестиции в экономику регионов, – подчеркивает Леонид Заяц. – Задача власти – сделать, все, чтобы люди, проживающие на пострадавших от техногенной катастрофы территориях, чувствовали себя защищенными, уверенными в завтрашнем дне. Так называемые чернобыльские земли на особом контроле у Президента и всегда в центре внимания местной власти. За 35 лет в Беларуси проведена колоссальная работа по преодолению последствий той страшной трагедии. За последние 5 на Могилевщине на эти цели было выделено около 280 миллионов рублей. Продолжилась газификация жилищного фонда, строительство водопроводных сетей, объектов коммунального и бытового обслуживания, строительство и реконструкция дорог и улиц, вводится в эксплуатацию новое, благоустроенное жилье. Постоянно ведется строительство и реконструкция объектов социально-культурной сферы. Государство обеспечивает предоставление всех социальных гарантий, компенсаций и льгот, установленных законодательством. На это в 2016–2020 годах направлено свыше 66 миллионов рублей. Действует программа санаторно-курортного лечения и оздоровления пострадавших от последствий аварии. Наш Президент неоднократно подчеркивал: «Беларусь и дальше будет двигаться в этом направлении». А сделать нашу жизнь, жизнь наших детей лучше и комфортнее – в наших силах.



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Фото: Сергей ЛЕВЧЕНКО
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