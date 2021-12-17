Леонид Заяц избран вице-спикером Совета Республики

В силу того что решением Президента Беларуси Анатолий Исаченко назначен председателем Могилевского областного исполнительного комитета, он был досрочно освобожден от должности вице-спикера Совета Республики. Поэтому сегодня в ходе шестого заседания Совета Республики Национального собрания сенаторы единогласно избирали нового заместителя председателя верхней палаты Парламента. Им стал бывший председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц. Ранее по решению Главы государства он был назначен членом Совета Республики.

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Выдвигая кандидатуру Леонида Константиновича на столь высокую должность, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова отметила, что он профессионал своего дела и очень опытный руководитель.



– Леонид Константинович прошел великолепную школу, работая руководителем предприятия, министром, губернатором, – рассказала спикер. – Тот профессиональный опыт, который есть у этого человека, будет, несомненно, востребован в нашей работе. Но очень важно, что он настоящий патриот своей страны. Он любит и ценит людей. Он не разделяет людей по должности, званию, по расовой принадлежности. Для него все люди равны.

Кроме того, Наталья Кочанова выразила мнение о том, что Леонид Заяц очень много сделал для Могилевской области, а люди всегда это оценивают по достоинству. Она добавила: руководители предприятий и жители района с большой любовью относятся к этому человеку.

– Поэтому я считаю, что это достойная кандидатура на должность заместителя председателя Совета Республики. Я уверена, что он внесет абсолютно новые предложения, направления в нашей работе. И справится с возложенными на него функциями.

Обращаясь к сенаторам и приглашенным, Леонид Заяц искренне поблагодарил за выдвижение своей кандидатуры на эту высокую должность.

– Не скрою, для меня это большая честь. Понимаю свое назначение в следующем: представлять эту высокую должность и подтверждать ее правильными политическими делами в нашем государстве. Я вырос и работал среди вас. Нет необходимости излагать мою биографию. Я хотел бы поблагодарить Президента за принятое решение и сказать следующие слова: я сделаю все для того, чтобы оправдать свое назначение.