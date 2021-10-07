Леонид Якубович объяснил, почему не смотрит YouTube

Популярный российский ведущий Леонид Якубович признался, что не смотрит ни телевизор, ни YouTube-каналы. Об этом он рассказал в эфире шоу "Алена, блин!".
– Не смотрю телевизор и YouTube, потому что у меня нет на это времени. У меня вышла третья книга, репетирую большую роль. Также начинаются съемки сериала с моим участием. Планирую дописать и четвертую книгу. Две мои пьесы репетируются. Единственное, я иногда смотрю новости, – поделился Якубович.
Он также рассказал, что ранее его не приглашали на какие-либо YouTube-шоу.
Комментировать конкуренцию телевидения и YouTube он не стал. По словам ведущего "Поле чудес", он в этом совсем не разбирается.
– Я могу лишь сказать, что интернет – это большая проблема для телевидения, – высказался он. – Заменит ли он телевидение, я не знаю. Все зависит от спроса.
Фото: РИА Новости