Леонид Маринич на конференции в Ташкенте особо отметил вклад представителей узбекского народа в освобождение Беларуси от фашистских захватчиков

Мероприятие прошло в мемориальном комплексе «Парк Победы» в Ташкенте.Руководитель белорусской дипмиссии, выступая с докладом, рассказал о героическом вкладе представителей узбекского народа в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.В конференции приняли участие руководители Министерства обороны Республики Узбекистан, Международного института «Центральная Азия» Академии наук Узбекистана, представители дипломатического корпуса, узбекские и зарубежные ученые, ветераны Великой Отечественной войны.Фото посольства Беларуси в Узбекистане