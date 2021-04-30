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Леонид Маринич на конференции в Ташкенте особо отметил вклад представителей узбекского народа в освобождение Беларуси от фашистских захватчиков

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Леонид Маринич сегодня принял участие в международной конференции «Вторая мировая война в истории и памяти народов Центральной Азии: события, участники, символы». Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии в Узбекистане.  



Мероприятие прошло в мемориальном комплексе «Парк Победы» в Ташкенте.

Руководитель белорусской дипмиссии, выступая с докладом, рассказал о героическом вкладе представителей узбекского народа в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.


В конференции приняли участие руководители Министерства обороны Республики Узбекистан, Международного института «Центральная Азия» Академии наук Узбекистана, представители дипломатического корпуса, узбекские и зарубежные ученые, ветераны Великой Отечественной войны.

Фото посольства Беларуси в Узбекистане
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