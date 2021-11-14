Леончик: содействие волонтерам со стороны пограничной службы и военных максимальное

Председатель первичной организации Белорусского союза женщин Совета Республики Тамара Леончик в программе «Неделя» на телеканале СТВ отметила, как хорошо построена работа пограничной службы Беларуси.
- Они стараются, учитывая очень большое количество людей, не допустить никакой давки, никакого скопления. Поэтому у нас не возникло никаких проблем с коммуникацией. Люди с удовольствием шли на контакт. Когда парни, которые там служат, говорят: «Там есть маленькие дети, здесь вам приведут сейчас беременную, может, вы ей чем-то поможете?». Максимальное человеческое участие. Эти глаза детей, эти картинки, они стоят перед глазами, спать ночью невозможно. Постоянно лезут в голову мысли, как им помочь, что организовать. Буквально в течение суток был организован системный подвоз воды. И, конечно, это очень психологически положительно повлияло на этих людей, потому что они увидели, что у них стабильно есть питьевая вода. По фотографиям можно заметить, если вначале они набирали бутылки, только чтобы попить, потом они уже стали подходить, мыть лицо, руки.
По словам Тамары Леончик, в это же время с польской стороны прямо в лицо волонтерам и беженцам светили прожектора и страбоскоп:
- Понимаете, больше, чем прожектора и военные машины, производит впечатление полное хладнокровие со стороны людей. Они видят детей, а там полное молчание, никто никак не реагирует. А, как известно, безразличие и молчание - это самое страшное.
Илья НОВИКОВ