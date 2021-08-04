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  2. Леонардо Ди Каприо посвятил пост происходящим в разных странах лесным пожарам

Леонардо Ди Каприо посвятил пост происходящим в разных странах лесным пожарам

Американский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал новый пост на своей странице в Instagram. Он посвятил публикацию лесным пожарам, которые бушуют в разных странах, и прикрепил к ней видео, подготовленное изданием The Guardian.



 Туда попали кадры, сделанные за последний месяц в разных частях мира. В одном из отрывков показаны лесные пожары в Сибири. Также показаны последствия экстремальных погодных условий в Турции, Великобритании, США, Бельгии, Германии, Канаде, Индии и Китае - наводнений, пожаров и оползней, от которых пострадали города.

- Ученые давно предсказывали, что изменение климата по вине человека увеличит количество наводнений, вызовет повышение температуры, засуху, штормы и другие экстремальные природные явления. Но даже они были шокированы масштабом происходящего, - написал кинозвезда. 

Ранее российская экоактивистка попросила Ди Каприо обратить внимание на ситуацию с лесными пожарами в Якутии. Знаменитость не остался равнодушным и пообещал связаться с местными властями. Но в регионе отказались от вмешательства Ди Каприо и заявили, что справятся с проблемой самостоятельно. 
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