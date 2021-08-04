Леонардо Ди Каприо посвятил пост происходящим в разных странах лесным пожарам

Туда попали кадры, сделанные за последний месяц в разных частях мира. В одном из отрывков показаны лесные пожары в Сибири. Также показаны последствия экстремальных погодных условий в Турции, Великобритании, США, Бельгии, Германии, Канаде, Индии и Китае - наводнений, пожаров и оползней, от которых пострадали города.- написал кинозвезда.Ранее российская экоактивистка попросила Ди Каприо обратить внимание на ситуацию с лесными пожарами в Якутии. Знаменитость не остался равнодушным и пообещал связаться с местными властями. Но в регионе отказались от вмешательства Ди Каприо и заявили, что справятся с проблемой самостоятельно.