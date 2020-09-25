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  2. Ленинградская область предлагает Беларуси войти в строительство портового терминала в Финском заливе

Ленинградская область предлагает Беларуси войти в строительство портового терминала в Финском заливе

Об этом сегодня сообщил журналистам по итогам встречи с Президентом губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко. Перевод белорусского транзита, поставка белорусских грузов через порты Финского залива в Ленинградской области губернатор назвал важной для обеих сторон темой:

– У нас мощнейшие портовые комплексы. Один из мощнейших – порт Усть-Луга, где уже переваливается более ста миллионов тонн грузов. Мы сегодня говорили, что необходимо выстроить современную логистику. Понятно, что нужны привлекательные железнодорожные тарифы, стивидорные услуги, чтобы было выгодно белорусские грузы перегружать через наши портовые комплексы.

По словам Александра Дрозденко, совместную проработку соответствующей схемы недавно обсудили с министром транспорта России и руководителем Российских железных дорог.  

– Для того чтобы вести речь о создании белорусско-российского порта, очень важно понимание: какой это должен быть порт. Может быть, универсальный, может быть, под какие-то конкретные грузы. От этого будет зависеть цена строительства, – пояснил губернатор.

Он добавил, что стоимость может колебаться от 2,5 до 25 миллиардов российских рублей в зависимости от проекта. В то же время в Усть-Луге строится три новых терминала: для универсальных грузов, минеральных удобрений и накатных, контейнерных грузов. Поэтому Александр Дрозденко предложил Президенту рассмотреть вхождение в ОАО по строительству этих терминалов – это также позволит удешевить будущие услуги.
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