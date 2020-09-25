Об этом сегодня сообщил журналистам по итогам встречи с Президентом губернатор Ленинградской области России Александр Дрозденко. По словам губернатора, Беларусь для Ленинградской области – стратегический партнер. На встрече говорили о новом этапе сотрудничества. В частности, в Ленинградской области следующий год объявлен Годом чистой воды:
– Мы хотим приобретать в Беларуси большие и малые установки по очистке воды. Это именно разработки белорусских ученых. Установки универсальные, каждая может обслуживать до десяти тысяч населения. Очищают от железа, устраняют мутность, соленость и так далее.
Больше десяти таких установок российский регион уже приобрел и испытал. Губернатор лично пробовал воду после очистки – все отлично, сказал он журналистам. Поэтому на следующий год планируется большой контракт по закупке установок.
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Ленинградская область будет закупать белорусские установки для очистки воды
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