SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Ленчевская: новая Конституция разрабатывается для белорусов, ее пишет народ

Ленчевская: новая Конституция разрабатывается для белорусов, ее пишет народ

Таким мнением поделилась депутат Палаты представителей Марина Ленчевская в новом выпуске программы "Объективно" на ОНТ
– Конституция – для белоруса, а не для Европейского союза, нам жить по этому Основному Закону. На мой взгляд, это очевидно, что Конституцию пишет народ. Очень важно, чтобы это был народ-патриот. Тогда все у нас будет хорошо, – высказалась депутат. 

Она также добавила, что сейчас помимо Конституции ведется работа и над программой патриотического воспитания как молодежи, так и всего населения в целом.  
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы