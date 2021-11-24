Ленчевская: новая Конституция разрабатывается для белорусов, ее пишет народ

Таким мнением поделилась депутат Палаты представителей Марина Ленчевская в новом выпуске программы "Объективно" на ОНТ.
– Конституция – для белоруса, а не для Европейского союза, нам жить по этому Основному Закону. На мой взгляд, это очевидно, что Конституцию пишет народ. Очень важно, чтобы это был народ-патриот. Тогда все у нас будет хорошо, – высказалась депутат.
Она также добавила, что сейчас помимо Конституции ведется работа и над программой патриотического воспитания как молодежи, так и всего населения в целом.