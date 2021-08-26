Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.96
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Лена Катина рассказала о пережитом в детстве изнасиловании

Лена Катина рассказала о пережитом в детстве изнасиловании

Экс-участница популярной российской группы "Тату" Лена Катина в программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ рассказала о том, что в детстве пережила изнасилование. При этом отметила, что может спокойно об этом рассказывать, так как проработала травму с психологом.

Лена Катина в программе "Секрет на миллион". © НТВ

По словам Катиной, ей тогда было 11 лет. "Это было ужасно мерзко. Я сейчас об этом рассказываю без слез, пoтому что это прoработано с психoлогом. Я очень дoлго рабoтала. Гoтова об этом гoворить, чтобы помочь другим пoдросткам с этим справиться", – сказала певица.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы