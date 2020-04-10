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  2. Лексус, Бентли, Тесла — американцы все чаще дают детям «автомобильные» имена

Лексус, Бентли, Тесла — американцы все чаще дают детям «автомобильные» имена

В США в последние десятилетия утвердилась странная мода называть детей в честь автомобильных брендов.


По данным Choose My Car, чаще всего детей называют в честь «Бентли». С 2000 года в США 42 388 мальчиков получили имя Бентли, по 29 — Ниссан и Ягуар, семеро — Мерседес, шестеро — Кадиллак, пятеро — Субару.

Причем такие автомобильные имена получают, как ни странно, не только мальчики. 2910 девочек за последние 20 лет получили имя Лексус, 2209 — Бентли, 1395 — Тесла, 133 — Ауди, 55 — Астон, 23 — Феррари, 13 — Макларен, 11 — Форд, 5 — Мини.

Этот тренд отмечается и в Великобритании, где за последние два десятка лет 2840 мальчиков получили имя Астон, 1330 — Бентли, 107— Киа, по три — Додж и Макларен. В свою очередь 1470 девочек получили имя Киа, 113 — Порше, 6 — Мини, пишет motor.

В русскоязычном мире такой тенденции не наблюдается. Можно вспомнить лишь имя Лада, созвучное бренду АвтоВАЗа. Да и то является сокращением от Владислава или Влада, в самостоятельном виде оно используется довольно редко.

Фото: pixabay

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