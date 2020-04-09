Лекарства в Беларуси станут доступнее

Соответствующий законопроект приняли во втором чтении депутаты Палаты представителей. Предлагается внести поправки в закон о лекарственных средствах, существенно обновить и дополнить понятийный аппарат.





В частности, предусмотрен ввоз в страну незарегистрированных лекарственных средств для ограниченного контингента пациентов, если доказана неэффективность или непереносимость зарегистрированных лекарственных средств. Будет предоставлена возможность как государственной регистрации препаратов, так и в рамках ЕАЭС. Это зависит от целей поставки медикаментов на отечественный рынок или на рынки государств —членов Евразийского экономического союза.

Поправки в закон предоставят право фельдшерам и работникам передвижных медицинских пунктов продавать лекарства. Это позволит расширить ассортимент лекарств, которые смогут покупать сельчане, а сами фельдшеры смогут сформировать перечень препаратов, которые нужны населению.

Кроме того, законопроектом предлагается регламентировать порядок промышленного производства лекарственных средств, аптечного изготовления, оптовой и розничной реализации, хранения, транспортировки, уничтожения, ввоза и вывоза медикаментов. Будут урегулированы вопросы, касающиеся контроля качества лекарств, разработки, доклинических и клинических исследований, медицинского применения.

Депутаты считают, что реализация положений законопроекта будет способствовать углублению интеграции в сфере обращения лекарственных средств в едином экономическом пространстве, совершенствованию лекарственного обеспечения и предоставления гарантии качества лекарственных средств, обеспечению прав граждан на доступное медицинское обслуживание.