Легковушка сбила женщину на зебре в Минске

По предварительной информации, 9 ноября около 7:45 67-летний водитель Nissan передвигался по улице Ротмистрова со стороны проспекта Партизанского в направлении улицы Бачило. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход, он сбил женщину, которая пересекала проезжую часть справа налево относительно движения авто. Пешеход получила травмы и была госпитализирована.По данному факту начата проверка.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома