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  2. Легковушка сбила женщину на зебре в Минске

Легковушка сбила женщину на зебре в Минске

На столичной улице Ротмистрова сегодня утром случилось ДТП, в результате которого пострадала 65-летняя женщина. Подробности аварии сообщаются в Telegram-канале Госавтоинспекции Минска.


По предварительной информации, 9 ноября около 7:45 67-летний водитель Nissan передвигался по улице Ротмистрова со стороны проспекта Партизанского в направлении улицы Бачило. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход, он сбил женщину, которая пересекала проезжую часть справа налево относительно движения авто. Пешеход получила травмы и была госпитализирована. 

По данному факту начата проверка. 

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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