Легковушка сбила женщину на зебре в Минске

На столичной улице Ротмистрова сегодня утром случилось ДТП, в результате которого пострадала 65-летняя женщина. Подробности аварии сообщаются в Telegram-канале Госавтоинспекции Минска.
По предварительной информации, 9 ноября около 7:45 67-летний водитель Nissan передвигался по улице Ротмистрова со стороны проспекта Партизанского в направлении улицы Бачило. Проезжая нерегулируемый пешеходный переход, он сбил женщину, которая пересекала проезжую часть справа налево относительно движения авто. Пешеход получила травмы и была госпитализирована.
По данному факту начата проверка.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома