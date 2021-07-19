Минувшей ночью в Столинском районе случилось смертельное ДТП: погибли два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Предварительно установлено, около 3 часов недалеко от агрогородка Федоры 34-летний житель Пинска на автомобиле Hyundai Sonata не справился с управлением на закруглении дороги и слетел в кювет. Машина оказалась в мелиоративном канале.
Водитель и его пассажир (личность пока не установлена), который находился на заднем сиденье, погибли.
На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.
Фото: скриншот видео УГАИ УВД Брестского облисполкома
Опубликовано:
966
Легковушка с водителем и пассажиром утонула в канале в Столинском районе
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter