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  2. Легковушка с водителем и пассажиром утонула в канале в Столинском районе

Легковушка с водителем и пассажиром утонула в канале в Столинском районе

Минувшей ночью в Столинском районе случилось смертельное ДТП: погибли два человека. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.


Предварительно установлено, около 3 часов недалеко от агрогородка Федоры 34-летний житель Пинска на автомобиле Hyundai Sonata не справился с управлением на закруглении дороги и слетел в кювет. Машина оказалась в мелиоративном канале.

Водитель и его пассажир (личность пока не установлена), который находился на заднем сиденье, погибли. 

На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.

Фото: скриншот видео УГАИ УВД Брестского облисполкома
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