Легковушка с водителем и пассажиром утонула в канале в Столинском районе

Предварительно установлено, около 3 часов недалеко от агрогородка Федоры 34-летний житель Пинска на автомобиле Hyundai Sonata не справился с управлением на закруглении дороги и слетел в кювет. Машина оказалась в мелиоративном канале.Водитель и его пассажир (личность пока не установлена), который находился на заднем сиденье, погибли.На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.Фото: скриншот видео УГАИ УВД Брестского облисполкома