Легковая машина снесла пешеходное ограждение на минской улице Орловской

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в центре Минска.
Подробности корреспондент sb.by узнал у ведущего специалиста по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко:
– Авария произошла сегодня около 09:15. По предварительной информации, водитель Kia 1984 года рождения вместе с женой ехал по улице Орловской со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Нововиленской в крайней левой полосе. При этом возле дома № 79 по улице Орловской он совершил наезд на пешеходное ограждение. Автомобиль получил механические повреждения. Однако пострадавших в результате этого дорожно-транспортного происшествия нет. В произошедшем разбираются сотрудники ОГАИ Центрального РУВД Минска.
В Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения помнить о том, что при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства. Следует быть предельно внимательными и осторожными за рулем, учитывать погодные условия и состояние дорожного полотна.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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