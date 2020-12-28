Легковая машина снесла пешеходное ограждение на минской улице Орловской

Подробности корреспондент sb.by узнал уВ Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения помнить о том, что при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства. Следует быть предельно внимательными и осторожными за рулем, учитывать погодные условия и состояние дорожного полотна.Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома