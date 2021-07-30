На Национальном стадионе в Токио прошла утренняя сессия у легкоатлетов: белорусские спортсмены Евгений Богуцкий и Кристина Тимановская завершили квалификацию.
В метании диска Евгений Богуцкий отправил снаряд на 58 м 65 см и оказался на 13-м месте.
Кристина Тимановская в своем забеге на сто метров финишировала с результатом 11,47 сек и заняла 4-ю позицию, уступив багамской легкоатлетке Тинии Гейтер (11,34 сек). Три лучшие бегуньи продолжат соревноваться в следующем раунде.
2 августа Тимановская выступит в квалификации в беге на 200 м.
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Легкоатлеты Евгений Богуцкий и Кристина Тимановская выступили в олимпийской квалификации
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