Легкоатлеты Евгений Богуцкий и Кристина Тимановская выступили в олимпийской квалификации

В метании диска Евгений Богуцкий отправил снаряд на 58 м 65 см и оказался на 13-м месте.Кристина Тимановская в своем забеге на сто метров финишировала с результатом 11,47 сек и заняла 4-ю позицию, уступив багамской легкоатлетке Тинии Гейтер (11,34 сек). Три лучшие бегуньи продолжат соревноваться в следующем раунде.2 августа Тимановская выступит в квалификации в беге на 200 м.