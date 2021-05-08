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Легкоатлетический кросс ко Дню Победы в Витебске - стрим

Накануне Дня Победы Витебск проводит легкоатлетический кросс, посвященный празднику. Участниками спортивного мероприятия станут около 500 жителей областного центра. Представители организаций и предприятий, студенты и школьники наденут кроссовки, чтобы поддержать патриотическую и физкультурно-оздоровительную акцию, пробежав вдоль набережной Двины и парка Победителей. Забеги будут разбиты на категории, а расстояния поделены на отрезки: от 500, 1000 до 1418 метров. Последнее – символичный жест и дань памяти 1418 дням войны. Смотрите событие 8 мая в прямом эфире на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях

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