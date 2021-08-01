Максим Недосеков завоевал бронзовую медаль Олимпиады в прыжках в высоту

Спортсмен показал результат 2 м 37 см, повторив собственный национальный рекорд.Золотые медали достались сразу двум легкоатлетам - катарцу Мутазу Баршиму и итальянцу Джанмарко Тамбери - они взяли также 2,37. Судьбу медалей решили неудачные попытки, которых до штурма высоты 2,39 метра не было ни у Баршима, ни у Тамбери. У Недосекова таких было две – на 2,19 метра и 2,35 метра, после которой белорус перезаказал высоту и с первой же попытки повторил национальный рекорд.

Вчера первую награду в Токио белорусам принес Иван Литвинович, который стал олимпийским чемпионом в прыжках на батуте.

Максим Недосеков - белорусский легкоатлет, специализирующийся в прыжках в высоту. Родом из Витебска. Является серебряным призёром чемпионата Европы 2018 года. В свои 23 года он лучший белорусский легкоатлет 2018 года и мастер спорта международного класса.