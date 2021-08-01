Белорусская легкоатлетка Эльвира Герман не прошла в финал ОИ на дистанции 100 метров с барьерами. С результатом 12, 71 сек спортсменка стала пятой.
В сводной таблице наша соотечественница стала десятой и не смогла выбиться в медальный забег.
Победу в третьем полуфинале подержала Жасмин Камачо-Куинн из Пуэрто-Рико. Бегунья установила новый олимпийский рекорд - 12,26 сек.
Напомним, финальный забег на стометровке с барьерами у женщин состоится завтра.
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Легкая атлетика. Эльвира Герман не вышла в финал ОИ на 100 м с барьерами
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