Легкая атлетика. Эльвира Герман не вышла в финал ОИ на 100 м с барьерами

В сводной таблице наша соотечественница стала десятой и не смогла выбиться в медальный забег.Победу в третьем полуфинале подержала Жасмин Камачо-Куинн из Пуэрто-Рико. Бегунья установила новый олимпийский рекорд - 12,26 сек.Напомним, финальный забег на стометровке с барьерами у женщин состоится завтра.