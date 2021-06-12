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Легенды СССР: 7-й этап чемпионата Беларуси по трековым автогонкам - стрим

Автомобильные гонки - один из самых зрелищных видов спорта. Сегодня 12 апреля проходит 7-й этап чемпионата Беларуси по трековым автогонкам в классах "Легенды СССР" и "Лайт". Соревнования развернулись на площадке Республиканского спортивно-технического центра ДОСААФ в деревне Прилесье Минского района. Трасса расположена рядом с Центром олимпийской подготовки "Стайки". Смотрите стрим с чемпионата на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал.

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