Такое мнение в беседе с корреспондентом sb.by по завершении VI Всебелорусского народного собрания высказала тракторист-машинист хозяйства «Путчино» Дзержинского района Татьяна Захожая:
– Я обыкновенный человек, который работает на земле, поэтому меня волнует вопрос закрепления молодежи на селе. На эту тему, кстати, я даже готова была сегодня выступить. Ведь кто придет после нас? На тракторе я проработала уже 46 лет. Вы знаете, трактористов не хватает. Может быть, в хороших крепких хозяйствах и хватает, но не везде. Чтобы молодежь оставалась на селе, в первую очередь нужно строить жилье и давать хорошую зарплату. Это мы привыкли работать прежде всего, как говорится, на благо Родины, а молодежь в первую очередь интересуют хорошие деньги. Самое же важное из того, что я услышала за эти два дня – нам нужен мир, стабильность и благополучие. Наша молодежь не жила в девяностые и не знает, насколько слабой бывает экономика. Я считаю, что сейчас мы живем очень хорошо. Нужно только работать и не лениться.
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Легендарная женщина-тракторист Захожая: считаю, что сейчас мы живем очень хорошо, нужно только работать и не лениться
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ