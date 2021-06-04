Американские бренды Lee и The Hundreds объединились для совместной коллаборации. Что из этого вышло, рассказываем в нашем материале.
Примечательно, что на создание коллекции вдохновила рабочая униформа. В дебютной линейке представлены футболки, худи, легкие куртки, а также свободные джинсы.
Некоторые модели украшены яркими принтами.
Вице-президент бренда Lee Бетти Мэдден отметил, что сочетание интереса марки The Hundreds к уличной одежде с богатым наследием Lee позволило создать коллекцию свежих, современных моделей, которые точно должны понравиться поклонникам обоих брендов.
Новая коллекция уже появилась на официальных сайтах Lee и The Hundreds.
Фото: lee.com
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Lee и The Hundreds выпустили первую совместную коллекцию
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